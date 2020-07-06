فيديو .. سيف نبيل أحدث أغنياته يا روحي

طرح الفنان سيف نبيل أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم يا روحي، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية يا روحي من كلمات قصي عيسى، وألحان سيف نبيل، وتوزيع منير جعفر. Advertisements يذكر أن الفنان سيف نبيل طرح مؤخرًا كليب بعنوان على فكرة، والكليب من إخراج عماد خاتون، والأغنية من كلمات وألحان سيف نبيل، وتوزيع نور تميم، كما كسر الكليب حاجز الـ 9 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخرًا كليب بعنوان، والكليب من إخراج عماد خاتون، والأغنية من كلمات وألحان سيف نبيل، وتوزيع نور تميم، كما كسر الكليب حاجز الـ 9 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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