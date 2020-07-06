شاهد .. محمد رمضان في كواليس تيك توك

نشر النجم محمد رمضان صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر رمضان من خلالها في كواليس Advertisements تصوير كليب تيك توك، والمقرر طرحه قريبًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. تصوير كليب تيك توك، والمقرر طرحه قريبًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان كورونا ڤيروس، والكليب من إخراج محمد سامي، والأغنية من كلمات الباور العالي وبلدوزر، وألحان الباور العالي، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما كسر الكليب حاجز الـ 19 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. كليب بعنوان، والكليب من إخراج محمد سامي، والأغنية من كلمات الباور العالي وبلدوزر، وألحان الباور العالي، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما كسر الكليب حاجز الـ 19 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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