أعلنت الفنانة يارا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "الهروب"، التي أعلنت عنها في وقت سابق، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت يارا صورة تضم تفاصيل الأغنية، من كلمات: مجد، ألحان:صمت، توزيع: شريف قاسم، وكشفت موعد طرحها قائلة: "ساعات تفصلناعن إصدار أغنية منفردة بعنوان الهروب على قناة سفيرة الغناء العربي يارافي اليوتيوب مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً".
يذكر أن يارا طرحت أخيراً 3 أغانٍ بشكل متتالٍ، أحدثها أغنية "ماخطر البال"، التي سجلت أكثرمن مليون ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات: أحمد بن فارس، ألحان: أسامة العطار، توزيع: هشام السكران، إضافة إلى أغنية "حبيبي يا"، وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، من كلمات: أسايل، ألحان: البحر، توزيع: حاتم منصور، وآخرها أغنية "سيد إحساسي"، التي بلغت أكثر من 200 ألف مشاهدة، من كلمات: السحاب، ألحان: أسامة العطار، توزيع: محمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها "الهروب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.