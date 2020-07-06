يارا تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها "الهروب"

أعلنت الفنانة يارا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "الهروب"، التي أعلنت عنها في وقت سابق، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت يارا صورة تضم تفاصيل الأغنية، من كلمات: مجد، ألحان:صمت، توزيع: شريف قاسم، وكشفت موعد طرحها قائلة: "ساعات تفصلنا

عن إصدار أغنية منفردة بعنوان ⁧‫الهروب‬⁩ على قناة سفيرة الغناء العربي‬⁩ يارافي اليوتيوب مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً".

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يذكر أن يارا طرحت أخيراً 3 أغانٍ بشكل متتالٍ، أحدثها أغنية "ماخطر البال"، التي سجلت أكثر

من مليون ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات: أحمد بن فارس، ألحان: أسامة العطار، توزيع: هشام السكران، إضافة إلى أغنية "حبيبي يا"، وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، من كلمات: أسايل، ألحان: البحر، توزيع: حاتم منصور، وآخرها أغنية "سيد إحساسي"، التي بلغت أكثر من 200 ألف مشاهدة، من كلمات: السحاب، ألحان: أسامة العطار، توزيع: محمد صالح.