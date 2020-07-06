صور.. جديدة من زفاف محمد الشرنوبي

شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره، بمجموعة صور جديدة من حفل زفافه على زوجته راندا رياض، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علق الشرنوبي على الصور قائلاً:"حياة جديدة، كريات جديدة"،

وتضمنت اللقطات بعض اللحظات الرومانسية بالأبيض والأسود.

يذكر أن الشرنوبي قد احتفل بزفافه خلال مطلع يونيو الماضي، بعد إعلان خطبتهما في ديسمبر 2019 بعد قصة حب

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جمعتهما،واقتصر الحضور على أقارب العروسين فقط تبعاً للإجراءت الإحترازية للوقاية من وباء كورونا

شارك الشرنوبي حديثاً بطولة مسلسل "ليه لأ" بمشاركة عدد من نجوم الدراما أبرزهم"هالة صدقي، أمينة خليل، شيرين، محسن محيي الدين، هاني عادل، مريم الخشت"، من تأليف:مريم نعوم، إخراج:مريم أبو عوف.