ديانا حداد تحضّر لأغنية جديدة باللهجة المصرية وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: قالت الفنانة ديانا حداد، أنها تعمل هذه الفترة على التحضير لأكثر من أغنية من المقرر أن تطرحها تباعًا في الفترة المقبلة.

وصرّحت ديانا، لـ”الدستور”، أنها تحضر لأكثر من أغنية سيكون من ضمنها أغنية باللهجة المصرية، ستقوم بالإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، على أن تطرحها قريبًا، وتتعاون خلالها مع فريق عمل مصري كامل.

وعن إمكانية مشاركتها في أعمال درامية قالت: “أتمنى تقديم عمل يشبهني من خلال فكرة جديدة ومهمة تلامس الشباب ومشاكلهم، فأنا حريصة للغاية قبل الدخول في عالم التمثيل على اختيار العمل الأبرز”.

وتابعت: “أرغب في تقديم عمل تاريخي جيد بأفكار وإنتاج مميز، فأنا أميل للأعمال التاريخية أكثر خلال الفترة الأخيرة”.وأطلقت ديانا حداد، أغنية في شهر فبراير الماضي، بعنوان “ما حد يحس بالعاشق” من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، وصورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج “شهاب”.