محمد منير يعود للغناء في حفلات دار الأوبرا

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان المصري محمد منير للغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، في حفل استثنائي يترقبه جمهوره، خصوصًا في ظل حضوره النادر على هذا المسرح العريق.

وسيغني منير في الحفل أحدث أغنياته “الناس في بلادي”، والتي طرحها بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو مؤخرًا، من كلمات الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة.

وأعدت دار الأوبرا المصرية خطة للموسم الصيفي تتضمن 40 حفلًا خلال شهري يوليو وأغسطس لكبار الفنانين، مع الالتزام بحضور 25 في المئة فقط من السعة الاستيعابية للمسارح المختلفة التي ستستضيف الحفلات، ويعتبر حفل منير، الذي من المقرر إقامته بتاريخ 16 يوليو على مسرح النافورة، أحد أهم الحفلات الجماهيرية.

ومن الحفلات المقررة حفل الموسيقار عمر خيرت، وعلي الحجار، ومدحت صالح، ورائد موسيقى الجاز يحيى خليل، وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، والمنشد وائل الفشني، والفنانة نسمة محجوب، ومي فاروق، وصابرين النجيلي.