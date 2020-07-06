سميرة سعيد تشكر جمهورها في مواجهة “روتانا”

متابعة بتجــــــــــرد: أطلق الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا”، سالم الهندي تصريحات تلفزيونية لبرنامج “انسايدر بالعربي”، أثارت حفيظة جمهور النجمة المغربية، حيث رد على عدم تجديد التعاقد مع سميرة بقوله، إن الشركة قامت بعمل ما في وسعها تجاه ألبوم الديفا “عايزة أعيش”، لكن الأعمال التي قدمتها بالألبوم لم تلق النجاح.

بدوره، رد جمهور سمير سعيد على كلام الهندي بإهدائها فيديو يرصد نجاح الألبوم ونجاح حفلاتها بالتزامن مع طرح الألبوم في العديد من البلدان العربية، حيث ضم الفيديو مقاطع من كليب “محصلش حاجة”، ومشاهد من حفلات سعيد، التي يظهر فيها الجمهور وهو يتفاعل معها ويردد أغاني الألبوم، وهو ما نشرته سميرة على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا، موجهة لهم الشكر على تفاعلهم وحبهم لها.

وألبوم “عايزة أعيش” ضم 12 أغنية هي: “عايزة أعيش”، و”احتمال وارد”، و”أوقات”، و”يا لطيف”، و”محصلش حاجة”، و”ما اضمنش نفسي”، و”إنسانة مسؤولة”، و”هوا هوا”، و”معنديش وقت”، و”جرالك إيه”، و”أيوه اتغيرت”، و”حب”.