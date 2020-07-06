متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان العراقي وليد الشامي أحدث أغنياته، بعنوان “راح وتركني”، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية “راح وتركني” من كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم. يذكر أن الفنان وليد الشامي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان “كل حزن”، والأغنية من كلمات ياسر التويجري، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم، كما حققت الأغنية انتشارًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد الشامي يطلق أغنيته الجديدة “راح وتركني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.