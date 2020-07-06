بالصور – أسماء لمنور تعود بإطلالة جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: أطلت الفنانة أسماء لمنور على الجمهور باطلالة جميلة وذلك بعدما فاجأت المتابعين، بصور جديدة لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام”، ظهرت فيها بلوك جديد.

ونالت الصور اعجاب المتابعين، حيث وصفها البعض بـ “جميلة كقطعة سكر”.

وكانت الفنانة أسماء لمنور قد خضعت لعملية جراحية في الأيام الماضية وهي استئصال المرارة.

ونشرت أسماء صورة لها من المستشفى، وصورة أخرى مع ابنها الذي كان يقبل رأسها في المستشفى وكتبت قائلة: “شكرًا جزيلاً لكل أفراد عائلتي وأصدقائي الذين غمروني بمحبتهم وباقات ورودهم. الحمد لله العملية الجراحية cholécystectomie تكللت بالنجاح بفضل مجهودات الدكتور المدني وطاقمه الطبي بأحد مصحات مدينة الدار البيضاء نسأل الله أن يشفي كل مريض. ولكم مني أطيب التحيات والقبلات، أحبكم”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء لمنور أغنية ديو مع حاتم عمور بعنوان “هاينة”. الأغنية من رحم التراث الشفهي المغربي وبالتحديد “حجّاية” (حكاية) هاينة المعروفة، وهي من ألحان طارق الحجيلي وكلمات الشاعر محمد المغربي مستوحاة من التراث المغربي وتوزيع مادارا وطارق الحجيلي وإنتاج وإشراف مشترك لهند تازي وياسين المنور.