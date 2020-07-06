تفاصيل مكالمة رجاء الجداوي إلى المساعدة الخاصة بها قبل دخولها في الغيبوبة بقليل

كشف مصدر مقرب من الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا، أنها كانت على علاقة قوية بالمساعدة الخاصة بها، والتي كانت تلازمها في كل مكان ولا تفارقها إلا في نهاية اليوم.

وأضاف المصدر أن رجاء الجداوي أجرت اتصالاً هاتفياً أثناء وجودها داخل مستشفى العزل وبعد تدهور حالتها الصحية بقليل، وتحدثت إلى مساعدتها الشخصية وأوصتها على نفسها وأسرتها، وألا تيأس من رحمة الله، وأن تبحث عن عمل آخر حتى تستطيع الإنفاق على أسرتها.

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وأوضح المصدر أن آخر جملة قالتها رجاء الجداوي للمساعدة الخاصة بها هي «خلي بالك من نفسك ومن أسرتك»؛ لتدخل بعدها في غيبوبة، وتظل بها حتى وفاتها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد توفيت عن عمر يناهز 86 عاماً، ودفنت بمقابر الفنانة تحية كاريوكا بالقاهرة.

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