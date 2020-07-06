فن ومشاهير

تفاصيل مكالمة رجاء الجداوي إلى المساعدة الخاصة بها قبل دخولها في الغيبوبة بقليل

0 نشر
mai.ali 0 تبليغ

Advertisements

كشف مصدر مقرب من الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مع فيروس ، أنها كانت على علاقة قوية بالمساعدة الخاصة بها، والتي كانت تلازمها في كل مكان ولا تفارقها إلا في نهاية اليوم.

وأضاف المصدر أن رجاء الجداوي أجرت اتصالاً هاتفياً أثناء وجودها داخل مستشفى العزل وبعد تدهور حالتها الصحية بقليل، وتحدثت إلى مساعدتها الشخصية وأوصتها على نفسها وأسرتها، وألا تيأس من رحمة الله، وأن تبحث عن عمل آخر حتى تستطيع الإنفاق على أسرتها.

 

اقرئي ايضا : فيديو.. ريا أبي راشد تعلّم ابنتها ركوب الدراجة بعد إنهاء حظر التجول

 

Advertisements

وأوضح المصدر أن آخر جملة قالتها رجاء الجداوي للمساعدة الخاصة بها هي «خلي بالك من نفسك ومن أسرتك»؛ لتدخل بعدها في غيبوبة، وتظل بها حتى وفاتها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد توفيت عن عمر يناهز 86 عاماً، ودفنت بمقابر الفنانة تحية كاريوكا بالقاهرة.

 

اقرئي ايضا : محمد سامي يتعاقد على ثلاثة أعمال جديدة.. هل تقوم مي عمر ببطولتها جميعاً؟

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مكالمة رجاء الجداوي إلى المساعدة الخاصة بها قبل دخولها في الغيبوبة بقليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا