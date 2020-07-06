فيديو.. ريا ابي راشد تعلّم ابنتها ركوب الدراجة بعد إنهاء حظر التجول

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقت تبادل الفيديو والصور إنستقرام بمقطع مصور ظهرت من خلاله في أحد الأماكن المفتوحة بالعاصمة البريطانية لندن، في جولة ترفيهية مع ابنتها بعد فك حظر التجول.

ونال المقطع إعجاب الكثيرين من محبيها ومتابعيها الذي حرصوا على الدعاء لها ولابنتها بالحياة السعيدة، ولكنها تلقت عدداً من التعليقات التي تساءلت عن سبب إخفاء وجه طفلتها عن الكاميرا وحرصها الشديد على عدم إظهار وجهها، حتى إن أحد متابعيها سألها ما سبب هذا؟ وأن من يقوم بهذا هم الفنانون العرب فقط بسبب الحسد أو ما شابه ذلك، لكنها تعيش في لندن وأن أبناءها قد ولدوا هناك فما السبب من إخفاء وجهها؟.

يشار إلى أن الإعلامية ريا أبي راشد قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها صورة ظهرت من خلالها بملامح مختلفة، وظن البعض أنها قامت بإجراء عملية تجميل مثلها مثل الكثيرين من المشاهير العرب، ولكنها غردت وردت على هذا الأمر وقالت «أنا ونفسي وهذا الوجه الذي كان لديّ دائماً».



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