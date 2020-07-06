تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يتم عرضه على قناه "ام بي سي" مصر عن الراحلة الفنانة رجاء الجداوي، وكشفت أن الفنان سمير غانم لا يستطيع الحديث بسبب رجيل رجاء الجداوي ولم يتوقف عن البكاء.
وقالت عبد العزيز أن الفنان سمير غانم كان يسميها "عزاء الجداوي" كما أنها كانت تأتي على نفسها لمجاملة الناس.
وأضافت أن الفنانة رجاء الجداوي كانت شخصًا مهمًا بالنسبة لها، لأنها هي والفنانة ميرفت أمين ورجاء الجداوي كن يذهبن معًا إلى كل مكان.
وأوضحت دلال عبد العزيز، "أن منذ دخول الجداوي إلى المستشفى تجمّعنا وقمنا بختم القرآن "32" ختمة وقمنا بالدعاء لها"، وأكدت على أن الفنانة رجاء جاءت إلى منزلها في أواخر شهر رمضان الماضي للاطمئنان عليها.
وتابعت أن رجاء الجداوي كان لديها رقي وحضور وكرم وأخلاق وكانت صديقة جميع الأجيال وأكدت أن الفنانة رجاء كانت تغضب في حال غابت فترة عنها ولم تطمئن عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر دلال عبد العزيز بعد رحيل الجداوي: سمير غانم لا يتوقف عن البكاء وهكذا كان يلقبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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