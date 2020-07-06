محمد سامي يتعاقد على ثلاثة أعمال جديدة.. هل تقوم مي عمر ببطولتها جميعها؟

تعاقدت شركة سينرجي مع المخرج محمد سامي لمدة 3 سنوات مقبلة، كمؤلف ومخرج، وذلك من أجل تقديم مسلسلات في شهر رمضان 2021، 2022، 2023، حيث وقَّع سامي العقود بحضور حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل على أن تكون البداية في شهر رمضان 2021.

ويبدأ التعاقد بتقديم محمد سامي مسلسل «نسل الأغراب» من تأليفه وإخراجه وبطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والذي يُعد من الأعمال المنتظرة في شهر رمضان 2021، حيث استطاع سامي الجمع بين نجمين كبيرين في عالم الدراما والسينما في عمل تدور أحداثه في إطار صعيدي، وبدأ سامي بالفعل في كتابة السيناريو والحوار للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

Advertisements

ويأتي تعاقد شركة سينرجي مع محمد سامي لمدة 3 سنوات كمؤلف ومخرج بعد النجاح الكبير الذي حققه في شهر رمضان الماضي بمسلسل «البرنس» مع النجم محمد رمضان والذي استطاع أن يتصدر به المشهد في الموسم الدراما، وحظي بمتابعة وتفاعل جماهيري كبير طوال حلقات العمل في الشهر الكريم.

مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، أحلام الجريتلي ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجي.

وتساءل البعض إن كان سامي سيختار مي عمر لتكون بطلة لهذه الأعمال كما هي العادة مؤخراً، أم أنه سيتجه للتفكير في بطلات أخرى.

اقرئي ايضا : ممرضة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها