بعد رجاء الجداوي.. فيروس كورونا يهزم فناناً آخر ويقضي عليه

رحل النجم العالمي نيك كورديرو بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد دام لمدة 3 أشهر، وكشفت زوجته أمندا كلوتس، حقيقة الخبر الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية.

وكانت تسعى زوجة النجم الراحل طوال الفترات الماضية التي صارع خلالها المرض على طمأنة محبيه وجمهوره على حالته الصحية من لحظة لأخرى، وزاد الأمر منذ بتر ساقه اليمنى بسبب أزمات تخثر الدم، وبعدها تم وضعه على جهاز تنظيم ضربات القلب.

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وأشارت وقتها إلى أن الأطباء وضعوا زوجها النجم الكندي الشهير على جهاز تنظيم ضربات القلب بعد أن لاحظ الأطباء أن معدل ضربات القلب غير منتظم تماماً ووصولها للحد غير الطبيعي، وأن هذه الخطوة كانت لازمة لاستقرار حالته الصحية.

وبعدها تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، وعانى نيك خلال هذه الفترة من مرض ضمور في العضلات بجانب مشاكل في الرئة وفقد الكثير من وزنه خلال فترة مرضه، وكان خبر وفاته بمثابة الصدمة للكثيرين من محبيه الذين حرصوا على مواساة أسرته عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.