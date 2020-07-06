نشر السيناريست عمرو محمود ياسين، تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوي حين كانت لا تزال في مستشفى العزل الصحي حيث كانت توجّه رسالة إلى والدته الممثلة المصرية شهيرة في حين ظهر التعب في صوتها بشكل كبير.
وتقول الجداوي في التسجيل :"شهيرة، ربنا يباركلك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي، وانا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، على التقييم الجميل اللي هو واخده، لا إله الا الله".
وقد علق ياسين على الفيديو قائلًا: "رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس انسانيتها .. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه احبائها رغم مرضها وشدتها .. اد ايه رقيقه وحنينة وروحها طيبه رحمة الله عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوي من داخل العزل الصحي يظهر تعبها الشديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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