عيضة المنهالي لحبيبته: «أنت الجميل ولا مثلك جميل»

بكلمات غزلية عاطفية تعاون بها مع الشاعر الإماراتي سعيد بن مصلح، أطلق الفنان عيضة المنهالي أحدث أغنياته المنفردة من ألحانه وغنائه بعنوان «إنت الجميل» مقدماً بها كلمات حملت وصفاً للعشق وجمالياته، قائلاً في مقدمتها:

إنت الجميل إللي ولا مثلك جميل

إللي على شعري أخطه وأرسمه

أرسم شعر راسك مع الطرف الكحيل

وارسم سنا خدك ووردة مبسمة

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وقد حملت الأغنية توزيعاً موسيقياً للموزع عبدالعزيز العبري، ومكس وتسجيل للمهندس ماجد صالح، وقام ببثها وعرضها حصرياً عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع «اليوتيوب»، إلى جانب توزيعها على جميع الإذاعات المحلية في الإمارات والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية المتنوعة.

مطرب وملحن وشاعر إماراتي. واسمه الكامل عيضة بن صفيان بن عيضة بن طناف المنهالي. وهو ثاني ثمانية إخوة.

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لاقى الفنان عيضة في بداية مسيرته الفنية معارضة من قبل والده الذي رفض دخوله عالم الغناء، لذلك بدأ عيضة مسيرته سنة 1996 بأداء الشعر ملحّناً بدون آلات موسيقية، مما يعرف بفن «الشلات»، لأنّ ذلك يعتبر من التراث.

تميز عيضة المنهالي في فن الشلات واستمر على ذلك قرابة السبع سنوات قبل أن يدخل عالم الغناء.

أصدر الفنان عيضة المنهالي أوّل ألبوم له سنة 2002 بعنوان «مهما جرى»، وفي سنة 2003 ألبوم «خايف عليك»، وأصدر ألبومه الثالث «مالك عذر» سنة 2005 وألبوم «سود العيون» 2006 وألبوم «حصر الحلا» 2009 وألبوم هدية صيف 2010 وألبوم هدية صيف 2011 وألبوم شعراء رأس الخيمة، والذي يتضمن 200 أغنية سجلها الفنان في وقت وجيز، حيث تضمن الألبوم صدى كبيراً من الجمهور العربي.

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