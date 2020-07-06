وفاة المايسترو الإيطالي إنيو موريكوني صاحب الـ500 لحن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الملحن الإيطالي الشهير إنيو موريكوني في روما، الإثنين، عن عمر يناهز 91 عاماً، بحسب ما قاله محامي الأسرة وصديقه جيورجيو إسوما.

وقال المحامي إن "موريكوني" توفي في وقت مبكر من صباح اليوم "واحتفظ بكامل نقائه ووقاره حتى النهاية، حيث ودّع زوجته ماريا".

وأشار إسوما إلى أن مراسم الجنازة سوف تكون "خاصة تماما" دون الإفصاح عن أي موعد.

وعرف موريكوني بأنه من أعظم المؤلفين الموسيقيين في العالم، وقد حظى بشهرة عالمية، وفاز بجائزة أوسكار عام 2016 لأفضل موسيقى لفيلم "ذا هيتفل 8" للمخرج كوانتين تارانتينو.

وألف المايسترو الإيطالي ما يزيد على 500 لحن لأفلام سينمائية، منها ما أصبح أسطوريا، كموسيقى فيلم "الطيب والشرس والقبيح".