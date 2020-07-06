عادل إمام لـ"الخليج 365": رجاء الجداوي تركت فراغا كبيرا

نعى الفنان المصري عادل إمام الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا فجر الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يشعر بحزن كبير لوفاتها.

وقال الزعيم لـ"الخليج 365": "أمر مؤلم أن تفقد إنسانا تحبه وتدرك جيدا قيمته، أشعر بحزن كبير بسبب وفاة رجاء الجداوي، كانت صديقة رائعة وعشرة عمر طويلة، فهي نموذج مشرف للمرأة المصرية".

وأضاف: "كانت رجاء الجداوي عاشقة للفن وتدرك دوره في الارتقاء بوعي الجمهور، لذا قدمت أعمالا جميلة ولها محتوى شديد الثراء".

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وتابع: "تركت رجاء فراغا كبيرا، لأنها كانت فنانة استثنائية، مثقفة لحد كبير ولديها حضور لافت للنظر وتتحدث أكثر من لغة ببراعة، فهي بدون مبالغة نموذج مصري مضيء، ورحيلها أمر صادم".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي عملت مع الزعيم عادل إمام في عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها مسرحية "الواد سيد الشغال" إنتاج عام 1985، والتى حققت نجاحا كبيرا واستمر عرضها 8 سنوات.

وكان مصدر طبي مسؤول بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، كشف أن رجاء الجداوي توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة بالمستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها مستشفي العزل، ومنه إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخراً.

وفي 24 مايو/ أيار الماضي أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك دخلت مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية، وأصاب الخبر محبيها في العالم العربي بالحزن الشديد، وبعد 43 يوماً من الصراع مع المرض وافتها المنية.