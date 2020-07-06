فان دام "مصدوم" من وفاة رجاء الجداوي: لا أستطيع أن أصدق

نعى نجم الأكشن البلجيكي جان كلود فان دام الممثلة المصرية رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وكتب فان دام عبر حسابه على موقع "أنستقرام": "أنا مصدوم.. إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفيت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي. التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة. لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت.. ولكن، ستعيش دائما في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. ليبارك الله روحها".





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وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، فجر الأحد 5 يوليو/تموز، عن عمر ناهز 86 عاماً في مستشفى "أبوخليفة" لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة الإسماعيلية.

ولدت "نجاة علي حسن" الشهيرة باسم رجاء الجداوي في 6 سبتمبر/ أيلول 1938، وبدأت شهرتها من العمل عارضة أزياء، وبعد فوزها بلقب ملكة جمال القطن المصري عام 1958، تغيرت حياتها تماما وهجرت الأزياء وانتقلت لعالم التمثيل.

ويضم أرشيفها الفني 74 فيلما منها "حدوتة مصرية، و"دعاء الكروان"، و40 مسلسلا أبرزها "للعدالة وجوه كثيرة"، و"الرجل الآخر"، وكان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي آخر عمل فني تشارك فيه.

وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد في 24 مايو/ أيار 2020، وتم حقنها ببلازما المتعافين، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ورحلت عن الحياة عن عمر ناهز 86 عاما.