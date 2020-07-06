خاص- المخرجة بتول عرفة تقود باحترافيتها أعمال نجوم لايف ستايلز ستوديوز المقبلة في مصر

حقق فيديو كليب “Bon voyage” للنجمة كارول سماحة ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” اكثر من 2.4 مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة جداً.

الكليب حصد الآلاف من التعليقات المثنية على فكرة المخرجة المصرية بتول عرفة التي تتمتع بعين فنية نادرة نجحت في ترجمة مزاج الاغنية في لقطات ممتعة للعين والأذن ونجحت كذلك في بث روح ايجابية طاغية على الكليب من بدايته حتى نهايته.

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هذا التعاون الناجح بين بتول عرفة ولايف ستايلز ستوديوز سيُترجم بينهما بتعاملات عديدة لمجموعة من النجوم والفنانين المصريين، حيث علمنا ان “عرفة” تعمل حالياً على تجهيز “ستوري بورد” لكل من النجوم هاني شاكر، محمد سرور وياسمينا.

أيضاً علم موقعنا أن “لايف ستايلز ستوديوز” قد تعاقدت مؤخراً مع بعض النجوم والفنانين الموهوبين المصريين وطلبت من المخرجة المتألقة ان تقدم افكاراً جديدة ومشوّقة لكل من المشاريع القادمة.

ومن ضمن الكليبات التي سوف تنتجها شركة لايف ستايلز ستوديوز وتوقعها المخرجة الموهوبة بتول عرفة مع النجوم احمد شيبه، رنا سماحة، محمد نور، والفنان الشاب زين، من دار الاوبرا، والذي ترى فيه الشركة مستقبلاً مليئاً بالنجومية.