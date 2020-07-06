دارين مصطفى تكشف عن مساعدة رجاء الجداوي لها في بداية مشوارها

نعى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير الفنانة رجاء الجداوي عقب علمهم بخبر وفاتها صباح الأحد 5 يوليو الجاري.

كرت مذيعة الأخبار دارين مصطفى مواقف إنسانية جمعتها بالفنانة الراحلة، وذلك عبر حسابها على Facebook، وقالت: "من حوالي ٨ سنين كنت بغطي أحداث مهرجان الفضائيات العربية في دورته الأولى وكانت أول مرة أنزل شغل ميداني واعمل تقارير مصورة وكنت متوترة جدا.. وعشان أنا حظي حلو أول ضيفة قابلتها على الريد كاربت كانت العظيمة رجاء الجداوي ولاحظت إني تقريبا غرقانة في شبر ميه".

أضافت: "مش متخيلين بساطتها وروحها الحلوة وطريقة كلامها فكتني قد إيه وساعدتني مش بس إني أكمل حواري معاها لا دي خلتني أقدم أول تقرير مصور ليا بشكل أدهشني أنا شخصيا لمجرد بس إني ارتحت ف الحوار مع أول ضيف اللي هو كان مدام رجاء".

تابعت: "بعدها بحوالي شهر جت لي دعوة على إيڤينت في ميناهاوس ومكنتش أعرف حد خالص غير الجهة المنظمة للحفل وكنت مكسوفة وقاعدة لوحدي في ترابيزة.. وبلمح بعيني لقيت حد بيشاورلي من بعيد.. إيه ده مدام رجاء حسيت ساعتها إني زي اللي كانت تايهة ولقت مامتها.. هي ماكنتش فاكراني من الإيڤينت اللي قبله هي ندهتلي لأنها حست إني لوحدي ومكسوفة ومعرفش حد وحبت إنها تهدي من توتري شوية.. وفضلت قاعدة جنبها طول الحفل وهي اللي كانت بتفتح معايا مواضيع وتتكلم بمنتهى اللطف والذوق والتواضع اللي في الدنيا".

اختتمت دارين مصطفى: "قد إيه كانت جميلة وذوق ولطيفة ومتواضعة ودمها خفيف وشيك.. كانت lady بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته ويجعل ألمها في آخر أيامها في موازين حسناتها يارب العالمين".

رحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها مع فيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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