منى عبد الغني تبكي "على الهواء"بسبب رجاء الجداوي

نعت الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح ، الأحد، تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أوضحت سهير خلال الحلقة من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة cbc، أن رحيل رجاء الجداوي أحزن الوطن العربي بأسره، لأنها جزء من قلب كل مواطن عربي، وأيقونة مختلفة ورائعة، مؤكدة أنها لن ترحل من ذاكرتنا، بل ستبقى بكل ما قدمته من تاريخ فني، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

من جانبها، لم تتمالك منى عبد الغني نفسها خلال نعيها للفنانة القديرة، وبكت على الهواء، قائلة: "هتوحشينا وتوحشي محبينك وصديقاتك، بحاول أتمالك نفسي بس لما يكون الواحد بيتكلم عن حد قريب أوي لقلبه ونفسه وقابله كتير جدا وصديقه.. كان مفروض اعتذر عن الهوا بس مقدرش لأن إحنا بنطلع هوا من بيوتنا زي ما انتوا شايفين وطبعا لازم الواحد يشارك العالم كله في حزنه على رجاء الجداوي".

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