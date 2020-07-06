شيرين عبد الوهاب توجه رسالة توعية للحماية من التحرش “كونوا سندهم”

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب في التعليق على أنباء التحرش التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

غردت شيرين عبر حسابها على Twitter قائلة: “كلنا دورنا إننا نحمي بناتنا وولادنا من التحرش والاغتصاب. كلموهم. اهتموا بيهم. متخليش ابنك وبنتك يخاف يلجأ ليك في أي موقف. كونوا سندهم. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم”.

كان جدل واسع قد أثير خلال الأيام الماضية بعد توجيه اتهامات من نحو 150 فتاة، لطالب قيل إنه درس في الجامعة الأمريكية، بالتحرش والاغتصاب والابتزاز والتهديد، الأمر الذي دعا المجلس القومي للمرأة للتحرك، وتقدمت إحدى الفتيات ببلاغ رسمي بالفعل.

يشار إلى أنه في الفترة الماضية انتشرت أخبار عن وقوع خلاف كبير بين شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، لكنهما سريعا نفيا هذه الشائعات.

في البداية أكد حسام حبيب عبر حسابه على Twitter أنه لا صحة لكل الأخبار التي تنتشر، ثم بعدها نشرت شيرين صورة لها مع حسام وسخرت من الشائعات التي تحدثت عن شجارهما، وبعدها نشرت فيديو من جلسة غنائية تجمعها بحسام.

قد يهمك ايضا:

محمود الخيامي يوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

مش قد الهوى لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من 7 ملايين مشاهدة