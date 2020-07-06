منى إش إش الزوجة السابقة لماجد المصري تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة منى إش إش، تحسن حالتها الصحية بعدما أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، في الفترة السابقة، وأصاب الفيروس والدها كذلك، وكانت تشارك المتابعين تطورات حالتها الصحية.

ونشرت إش إش عبر حسابها الرسمي بـ”انستغرام”، لتعلن تخطيها المرحلة الحرجة في الإصابة بالفيروس، وأنها أصبحت حاليًا في مرحلة التعافي.

وعلقت إش إش على الصورة قائلًة: “بفضل الله ورحمته ويقيني بلطفه وكرمه عليا وعشمي إنه مش ها يخذلني وها يكملى على خير إن شاء الله”.

وأضافت: “أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليًا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يارب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته.. بشكركم جميعًا حبايب قلبي على شعوركم و وقوفكم جنبي بالدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم”.

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وفي وقت سابق، كشفت ماهيتاب، ابنة النجم ماجد المصري، إصابة والدتها الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما تأكد إيجابية التحليل الذي أجرته.

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