مصمم الأزياء وشمة يقتحم عالم الغناء

بعد أن دخل عالم السينما، سابقا، اقتحم مصمم الأزياء، عصام وشمة، عالم الغناء، وأصدر أغنية في صنف الراب، رفقة الموزع الشهير مادرا، الذي غنى هو كذلك.

وصدرت الأغنية المعنونة بـ”طاي طاي”، السبت، على قناة مادرا في يوتيوب، فيما كان موضوعها التفاخر بالنفس وتوجيه كلاشات، ورسائل مشفرة.

عصام وشمة، الذي انطلق من تصميم الأزياء، وجرب التمثيل، اقتحم، هذه المرة، ميدان الغناء، في تجربة جديدة هي صنف الراب.

المقطع، الذي قدمه وشمة في الأغنية يظهر شبيها للراب من ناحية طريقة الغناء، غير أن الكلمات تبدو مبعثرة، حيث إن كل الجمل انتهت باللازمة نفسها.

وكان مصمم الأزياء وشمة قد دخل عالم التمثيل، من خلال الفيلم السينمائي بورن أوت من إخراج نور الدين الخماري، كما كان مديرا لأعمال بعض الفنانين.

ومن ناحية أخرى، شهدت الساحة الفنية في المغرب، في السنوات الأخيرة، محاولة الكثير من الأسماء الانتقال من ميادين أخرى إلى الفن، وتجربة العديد من الفنون، إذ إن منهم من استمر فيها، وحقق نجاحا.

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