القاهرة – لايف ستايل
أعربت الفنانة كارول سماحة، عن سعادتها بردود الفعل من الجمهور بعد عرض الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة “Bon Voyage”، التي طرحتها منذ أيام ونالت إعجاب الجمهور.
ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة كتبت فيها: “أنا غارقة في السعادة بسبب ردود الفعل التي المذهلة التي جائتني عن كليب أغنيتي الجديدة “Bon Voyage”، وهي من إخراج بتلول عرفة”.
أعبت الفنانة كارول سماحة، عن سعادتها بردود الفعل من الجمهور بعد عرض الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة “Bon Voyage”، التي طرحتها منذ أيام ونالت إعجاب الجمهور.
ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة كتبت فيها: “أنا غارقة في السعادة بسبب ردود الفعل التي المذهلة التي جائتني عن كليب أغنيتي الجديدة “Bon Voyage”، وهي من إخراج بتلول عرفة”.
قد يهمك ايضا:
باسل الزارو مفاجأة كليب “Bon voyage” مع كارول سماحة
كليب كارول سماحة تطرح Bon Voyage
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تعبر عن سعادتها بنجاح كليب “Bon Voyage” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.