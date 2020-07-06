كارول سماحة تعبر عن سعادتها بنجاح كليب “Bon Voyage”

أعربت الفنانة كارول سماحة، عن سعادتها بردود الفعل من الجمهور بعد عرض الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة “Bon Voyage”، التي طرحتها منذ أيام ونالت إعجاب الجمهور.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة كتبت فيها: “أنا غارقة في السعادة بسبب ردود الفعل التي المذهلة التي جائتني عن كليب أغنيتي الجديدة “Bon Voyage”، وهي من إخراج بتلول عرفة”.

أعبت الفنانة كارول سماحة، عن سعادتها بردود الفعل من الجمهور بعد عرض الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة “Bon Voyage”، التي طرحتها منذ أيام ونالت إعجاب الجمهور.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة كتبت فيها: “أنا غارقة في السعادة بسبب ردود الفعل التي المذهلة التي جائتني عن كليب أغنيتي الجديدة “Bon Voyage”، وهي من إخراج بتلول عرفة”.

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