عملان لم يكتملا قبل وفاة رجاء الجداوي

رحلت الفنانة رجاء الجداوي صاحبة المشوار الفني الطويل عن عالمنا عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا الذي أصيبت به قبل شهر ونصف الشهر، وانتقلت على إثره إلى مستشفى العزل بأبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وغابت "الجداوي" عنا تاركة عملين سينمائيين لم يكتملا بفعل عوامل إنتاجية، الأول هو الفيلم المصري-الإماراتي المشترك باسم "رمسة كريم" حيث تعاقدت على تقديم دور أم الفنان هاني رمزي الذي يذهب للمجتمع الخليجي "مجتمع والده" بعد تربيته في مصر ولم تفصح الجهة الإنتاجية عن مصيره بعد.

والعمل الآخر الذي لم يكتمل للجداوي مؤخرا هو فيلم "الجبابرة" بطولة عمر مصطفى متولي الذي يقع شاب فريسة لجمع من السيدات المشاركات في إحدى الرحلات الترفيهية لمدينة ساحلية، مما يفجر العديد من المواقف الكوميدية، من إخراج شادي الرملي.

وفيلم "توأم روحي" هو الوحيد الذي أنهته رجاء الجداوي ولم يعرض بعد وهو من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل ومن إخراج عثمان أبولبن.

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وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي،أمس الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.



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