سعد لمجرد يُعلن تأجيل طرح أغنيته الجديدة لوفاة رجاء الجداوي

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عبر خاصية الستوري عبر حسابه على إنستغرام أنه سيؤجل طرح أغنيته الجديدة "عدّى الكلام" إلى وقت يحدده لاحقاً، وبحسب ما كتب لمجرد فإن قراره هذا جاء احتراماً لروح الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي التي توفيت صباح اليوم بسبب إصابتها بفايروس كورونا وبعد معاناتها في مرحلة العلاج.

وكان سعد قد شوّق متابعيه قبل عدة أيام عبر نشر البرومو الخاص بأغنيته الجديدة وهو فيديو مدته ٢١ ثانية ظهر فيه بزي السيرك مع إضافة موسيقى من الأغنية والتي كان من المفترض أن يتم إطلاقها اليوم لجمهوره ومتابعيه في الوطن العربي والعالم.

وأغنية "عدى الكلام" هي أول أغنية يقدمها الفنان المغربي باللهجة المصرية، وهي من كتابة أمير طعيمة ومن ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما وقام بتصويرها في سيرك شهير في العاصمة الفرنسية باريس واستغرق تصويرها يومين وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة بالتعاون مع المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية.

وكان آخر ما طرحه الفنان سعد المجرد، دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات أبو الفضل، ومن ألحان محمد رضا، وتوزيع حمزة الغازي.

والجدير بالذكر أن الفنان سعد المجرد قد تلقى عدداً كبيراً من الاتهامات من قبل محكمة الاستئناف الفرنسية في قضية انتهاكات جنسية بحق شابة فرنسية عام 2016، وقررت المحكمة محاكمته وذلك في 21 كانون الثاني الفائت، حيث ألقي القبض عليه لأول مرة للاشتباه في ضربه امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وبعد ست سنوات، اتهم بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى لورا بريولا، ثم أُطلق سراحه بكفالة في شهر نيسان 2017 مع بقائه تحت المراقبة.

Advertisements

وفي خريف عام 2018 اتهم المجرد من جديد باغتصاب فتاة على شواطئ الريفيرا، لكنه فقد كثيراً ممن سانده خلال المشاكل السابقة، إذ انطلقت بعض الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حملة "ماسكتش" التي طالبت بوقف بث أغنياته، ورغم ذلك بقي سعد الفنان الذي يحقق أعلى نسب المشاهدة والاستماع على كافة المنصات رغم صدورها وسط زوابع الاتهامات.

قد يهمك ايضاً:

لمجرد يتصّدر "الأكثر تداولًا" في المغرب ويحصل على الدرع الماسي

تعرفوا إلى طليقة سعد لمجرد التي رافقته في "سوبر ستار"