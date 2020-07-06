باريس هيلتون مرشحة لرئاسة أميركا

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"الخليج 365" من بيروت: غردت النجمة باريس هيلتون عبر حسابها على تويتر معلنةً ترشحها للسباق الرئاسي الأميركي الذي يجري هذا العام، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المغني كانييه وست، زوج كيم كارداشيان، ترشحه هو الآخر للمنصب نفسه.

قالت هيلتون في تغريدتها: "باريس لرئاسة أميركا"، وختمتها بنجمتين وبالعلم الأميركي.

تلقت هيلون عددًا كبيرًا من التعليقات المشجعة والداعمة من مريديها والمعجبين بها، وطالبها عدد منها بأن تجعل "أميركا مميزة مرة أخرى". في المقابل، تلقت الكثير من رسائل الاستهجان، حتى أن كثيرين اعتبروها غير جدية في هذا الطرح، ورد آخرون تغريدتها هذه إلى سياق تنافسها مع كرداشيان التي كانت صديقتها المقربة.