مايا دياب تهاجم سياسيي لبنان: كلاب سلطة وسفلة عهود

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: في خطوة تتسم بالجرأة، وصفت النجمة اللبنانية مايا دياب أفراد الطبقة السياسة في لبنان بأنهم “كلاب السلطة”، في تغريدة عنيفة على صفحتها الرسمية في “تويتر”، وحملتهم مسؤولية انتحار اللبنانيين بسبب انهيار الاقتصاد وتراجع قيمة العملة اللبنانية وتآكل الرواتب بصورة كبيرة.

غردت دياب: “يا كلاب السلطة كلكن وواحد واحد واذا واحد ما سمع خلّي يقول للتاني، بتتأثروا إذا قرّبنا على مقامكم وما بتتأثروا اذا الناس عم تنتحر، إيه الجوع كافر والحرب عل البواب والفلس مفقود وانتو بعدكن عم بتخبروا عن انجازاتكم… سفلة العهود”.



أضافت: “الانتحار كفر يا ولاد الكفرة… دمّرتوا الانسان.. لبنان يحتضر”، في إشارة إلى 4 حالات انتحار في لبنان في الأيام القليلة الماضية.



وفي تغريدة أخرى، قالت: “كل يوم منوعى فيه اكتر انو نحنا بلدنا إلى الوراء سرّ.. قلبي على لبنان وقلب المفروض يكونوا مسؤولين على الحجر، لبنان ينتفض، لبنان ينهار، الجوع، الدولار”.

وكانت دياب نادت سابقًا بالتخلي عن سلمية الثورة: “أرجوكم كلمة ثورة سلمية ما بقى قادر اسمعها، الثورة لازم تكون حقيقية والثورة ليست لطيفة، وخلي لطيفة تكون بس خالتك”.

