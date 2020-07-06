محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بثلاثة صور جديدة لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.
وكتبت درة في تعليقها على الصور، رسالة لـ12 مليون شخص يتابعونها على الموقع "أنتم شمسي التي تعطيني طاقة ونور ودفء، وتشعرني بونس حتّى في أيام وحدتي.. شكرا على وجودكم ومتابعتكم وحبّكم وكل شيء".
جدير بالذكر أن أخر أعمال درة كان مسلسل "بلا دليل"، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني المنقضي، وشاركها البطولة خالد سليم ونيقولا معوض.
كانت هذه تفاصيل خبر درة لـ12 مليون متابع: "أنتم شمسي التي تشعرني بونس حتى في وحدتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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