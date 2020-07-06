"الشرنوبي" يشارك جمهوره بصور جديدة مع زوجته من حفل زفافهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بصور جديدة تجمعه بزوجته راندا رياض.

الصور التقطها الشرنوبي وراندا ضمن جلسة تصوير حفل زفافهم الذي احتفلا به بشكل عائلي مؤخرا، وكتب في تعليقه على الصور "حياة جديدة.. ذكريات جديدة".

جدير بالذكر أن المشاكل بين الشرنوبي ووكيلة أعماله سابقا سارة الطباخ، امتدت لساحة القضاء للفصل فيها، بعدما تجددت مرة أخرى.