فيديو| رانيا يوسف تحذر من يسيئون لها ويتحرشون بها لفظيا باللجوء لمباحث الانترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حذرت الفنانة رانيا يوسف، كل من يسيئ لها، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، مؤكدة أنها قررت اللجوء لمباحث الانترنت لأخذ حقها.
ونشرت فيديو لصور نجمات زمن الفن الجميل، والسينما في عصرها الذهبي، وبينهن "سعاد حسني، نادية لطفي، بوسي، ميرفت أمين، مديحة كامل ويسرا"، وهن ترتدين المايوهات على شاطئ البحر أو أمام حمام السباحة، مصحوبة بأغنية الفنانة داليدا "حلوة يا بلدي".
وعلقت قائلة "مازلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو التحرش بأي فتاة أو إمرأه أو طفل، وسأتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف أنشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الانترنت" .
جدير بالذكر أن رانيا يوسف أكدت أنها تتعرض للتحرش اللفظي من خلال الرسائل التي تصلها وعبر التعليقات التي يتركها بعض الشباب على منشوراتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
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