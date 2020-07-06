هند صبري لرجاء الجداوي: "قلبك مايتعوضش يا أعز الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نعت الفنانة هند صبري، بكلمات مؤثرة، الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، ونشرت صورة تجمعهما. وكتبت هند في تعليقها على الصورة "رحيلك وجعنا كلنا، قلبك مايتعوضش يا أعز الناس، ربنا ينور قبرك ويدخلك فسيح جناته". جدير بالذكر أن رجاء رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد 5 يوليو، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي أصابها قبل 43 يومًا، ونُقلت على إثره للعناية المركزة في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

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