"الدخول عبر بوابة التعقيم".. تعرف على شروط حضور حفل"الكينج" بالأوبرا وسعر التذكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرحت دار الأوبرا اليوم عبر إحدى المنصات الإليكترونية، تذاكر الحفل الذي سيحييه الفنان محمد منير على مسرح النافورة، والمقام مساء الخميس 16 يوليو.

وحددت الأوبرا سعر التذكرة ب610 جنيهًا، إذ من المقرر أن يكون الحضور محدودا ، ولا يتجاوز 25% من سعة المكان وفقا للقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء.

وحددت دار الأوبرا مجموعة شروط لحضور الحفل، وهي ممنوع الحضور بدون الكمامات، الالتزام بالدخول عبر بوابة التعقيم، وكذلك إجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص".

وشددت أيضا على ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور، وعدم السماح بتحريك المقاعد التي يتم وضعها بمسافات معينة وفقا لشروط السلامة.

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منير رحب بف

كرة إحياء الحفل بعد الإجتماع الذي عقده مع وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم، قبل ان يتم الإستقرار على موعده، ويعود الكينج للغناء في ساحة دار الأوبرا بعد غياب مايقرب من 15 عاما.

منيرطرح الخميس الماضي كليب أحدث أغانيه "الناس في بلادي"، من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ألحان محمد رحيم، أخراج أحمد عبد المحسن.

وكان قد صورها بمشاركة الفنانة نجوى إبراهيم ،في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، على مدار يومين.