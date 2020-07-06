هيئة سك العملة البريطانية تصدر عملة تذكارية تشيد بإلتون جون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كرمت هيئة سك العملة الملكية البريطانية، المغني ومؤلف الأغاني البريطاني إلتون جون، بإصدار عملة معدنية تذكارية تشيد به، ليصبح ثان فنان تكرمه الهيئة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، صمم العملة الفنان برادلي مورجان جونسون، وتصور قبعة جون المميزة المصنوعة من القش وزوجا من النوت الموسيقية على شكل نظارته الشهيرة".

ونقلت عن جون البالغ من العمر 73 عامًا، قوله: "إنه شرف عظيم أن يتم التكريم بهذه الطريقة. السنوات القليلة الماضية تضمنت بعض اللحظات التي لا تُنسى في مسيرتي وهذه علامة بارزة أخرى فعلا في رحلتي".

وُمنح جون لقب فارس في عام 1998، وهو ثان شخصية فنية يتم الاحتفاء به بموجب سلسلة أساطير الموسيقى في هيئة سك العملة بعد فرقة كوين لموسيقى الروك.

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وباع جون أكثر من 250 مليون تسجيل مع أغان بارزة مثل (كاندل إن ذا ويند) و(يور سونج) و(بيني أند جيتس).

واضطر جون لتأجيل جولة وداعية مطولة بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت هيئة سك العملة أيضا إنها تعمل مع جون لإصدار قطعة خاصة لمرة واحدة يتم طرحها للبيع في مزاد في وقت لاحق من العام الجاري لجمع أموال للمؤسسات الخيرية في وقت يواجه فيه كثيرون في هذا القطاع صعوبات.