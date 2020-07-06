في تسجيل صوتي من رجاء الجداوي لـ شهيرة: "بدعيلكم في شدتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، برسالة صوتية أرسلتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لوالدته شهيرة قبل رحيلها، وأثناء تواجدها في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقالت رجاء في الرسالة "شهيرة ربنا يباركلك في عمرو ويفرح قلبك بيه ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي وانا في شدتي، قولي لعمرو الف مبروك. لا إله إلا الله".

وفي تعليقه على الرسالة التي أشادت فيها رجاء به، كتب عمرو "رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها.. اد ايه رقيقة وحنينة وروحها طيبة رحمة الله عليها".

جدير بالذكر أن رجاء رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد 5 يوليو، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي أصابها قبل 43 يومًا، ونُقلت على إثره للعناية المركزة في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.