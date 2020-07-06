محمود العسيلي: "تحرش يعني تحرش.. الناس بتحور في إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هاجم الفنان محمود العسيلي من يتحدثون عن أن ملابس المرأة هي سبب التحرش، وأنها الأساس والدافع، وراء ارتكاب الفعل.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "هو الناس بتحور في ايه ؟ تحرش يعني تحرش !!، هنجمله وهنبرره ليه والأهم من كدا إزاي؟ المتحرش دا ميني مغتصب.. المتحرش دا مش مريض.. دا مرض لازم يتشال ويقتلع من جذوره.. الست زي الرجل تعمل اللي هي عايزاه زي ما الرجل بيعمل اللي هو عايزه.. كفاية ازدواجية و جهل بقى".

كان عدد من الفنانين علقوا على قضية التحرش، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اتهام شاب بتحرش واغتصاب عدد كبير من الفتيات، وطالبوا كل فتاة تتعرض لأي مضايقات بالإبلاغ فورا، دون خوف.