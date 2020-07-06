محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
هاجم الفنان محمود العسيلي من يتحدثون عن أن ملابس المرأة هي سبب التحرش، وأنها الأساس والدافع، وراء ارتكاب الفعل.
وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "هو الناس بتحور في ايه ؟ تحرش يعني تحرش !!، هنجمله وهنبرره ليه والأهم من كدا إزاي؟ المتحرش دا ميني مغتصب.. المتحرش دا مش مريض.. دا مرض لازم يتشال ويقتلع من جذوره.. الست زي الرجل تعمل اللي هي عايزاه زي ما الرجل بيعمل اللي هو عايزه.. كفاية ازدواجية و جهل بقى".
كان عدد من الفنانين علقوا على قضية التحرش، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اتهام شاب بتحرش واغتصاب عدد كبير من الفتيات، وطالبوا كل فتاة تتعرض لأي مضايقات بالإبلاغ فورا، دون خوف.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسيلي: "تحرش يعني تحرش.. الناس بتحور في إيه؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.