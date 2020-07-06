خاص|"كان يرثي بها نفسه".. زوجة الشاعر سامح العجمي تكشف كواليس "زحمة الأيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"في توهة المشوار، ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت، صدقت فى الأيام، ومشيت ورا أوهام و زى ما روحت اهو جيت، عدى زمانا وسبق، طلع البطل من ورق، والحلم بات مهزوم"، بتلك الكلمات كتب الشاعر الراحل سامح العجمي أخر أغانيه "زحمة الأيام"، التي لحنها أيضا قبل رحيله الشاعر أشرف سالم، ويستعد لطرحها هذا الأسبوع الرباعي حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس.

إيمان خليل "زوجة الشاعر الراحل سامح العجمي"، قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقالت: "زحمة الأيام أخر أغنية نفذت من كلمات الراحل سامح العجمي و لحن الراحل أشرف سالم، و توزيع نديم الشاعري، و إنتاج شركة CAMP، وتم تصويرها بأحد استديوهات المريوطية منذ عشرة أيام تقريبا بحضورنا، بدعوة من منتج العمل ياسر القصراوي، ونجومه الفنانون حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وهشام عباس، بحكم صداقتنا الوطيدة معهم، ووفاءً منهم لأسرة سامح العجمي من بعد وفاته".

وأضافت،:" لم نشارك في تصوير مشاهد بالكليب، لكن أرى التجربة أكثر من رائعة، وهنا لابد وأن أشكر بالبداية المنتج ياسر القصراوي لتحمسة للأغنية، ولا أجد الكلمات التي أعبر بها عن تقديري لكل المشاركين بها، علما بأنه تم تنفيذ معظمها قبل وفاة الصديقين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم".

Advertisements

وعن الأغنية تقول زوجة الشاعر الراحل: " سامح يقول لي أنه يرثي بها نفسه، إذ كان في أخر سنواته يعتبر معظم كلمات الأغاني التي يكتبها مثل كشف حساب، وتعد "زحمة الأيام" خير ختام، وإن كانت هناك له وللملحن أشرف سالم أعمالا كثيرة قادمة لم تنفذ بعد".

واختتمت بالقول،: "سامح رحمه الله كان قبل رحيله بسنوات مريضا، لكن كانت لديه مقاومة لفكرة التعب، لكن سبحان الله كان لأول مرة يكتب كلمات أغنية، ويقول أنها لنفسه، وهو ماحدث في (زحمة الأيام)".

"زحمة الأيام" كلمات الشاعر سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، وتريات أحمد الموجي، أنتاج ياسر القصراوي، وتقول كلماتها " في زحمة الأيام، تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش، أنده بصوت مبحوح، على حلم كان مسموح، بيعدي مايشوفنيش، عمر اتسرق مننا. فين اللي كانوا هنا، راحو خلاص ومفيش، وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده، من دنيا مبتديش .. وفي توهة المشوار، ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت .. صدقت في الأيام و مشيت ورا أوهام و زي ما روحت أهو جيت .. عدي زمانا وسبق، طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم .. عدي زمانا و سبق وقع الفرس في السبق لكن أكيد هيقوم".