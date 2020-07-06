محمد فهيم عن تامر كرم: اللي بيني وبينه هدف واحد نسعى إليه

حرص الفنان محمد فهيم على مشاركة جمهوره صورة تجمعه بالمخرج تامر كرم في كواليس تصوير عرض "حلم سعيد"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "فهيم" عبر صفحته قائلا : "اللي بيني و بين صديقي المخرج المبدع تامر كرم مش مجرد مسرحية و بتخلص ، لا.. ده مشروع فني مدى الحياة نتيجة تفاهم و هدف فني واحد نسعى إليه ، البداية كانت في شخصية المهرج بمسرحية الملك لير لشيكسبير ".

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وأضاف : "والآن في شخصية سعيد بمسرحية حلم سعيد مستوحاه

من العازف الأجير لأنطوني تشيخوف هتشوفوها قريب ان شاء الله على يوتيوب وزارة الثقافة، ومازالت الأفكار و المخمخة و المشاريع مستمرة".

واختتم حديثه قائلا :" نسأل الله التوفيق الكبير و نرجو لكم متعة المشاهدة.. الصورة من تحضيرات قبل تصوير حلم سعيد بالمسرح القومي".

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يذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح،

لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها 4 عروض مسرحية هم " أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور"، "المقام العالي".

الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان محمد فهيم والمخرج تامر كرم مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، بطولة الدكتور يحيى الفخراني، ويشاركه البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، مجدي كامل، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، الموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.