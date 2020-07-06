الحزن ينتاب الوسط الفني بعد وفاة رجاء الجداوي

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد 43 يومًا من خضوعها للعزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

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نشرت الفنانة ميرفت أمين صورة برفقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقة: "حاسة إني من غير روح، إحنا كنا متعودين نروح نعزي مع بعض، النهارده أنا بأعزي فيكي، ربنا يرحمك هتوحشيني أوي".

ونشرت الفنانة سوسن بدر صورة برفقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تستعيد خلالها ذكريات الماضى قائلة: صديقة العمر.. ربنا يرحمك ويصبرك يا أميرة.

من جانب آخر قالت الفنانة بشرى، مش عارفة أقول إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله ولا إله إلا

الله، الله يرحمك يا ماما رجاء، يا حبيبتا كلنا، ياللى كان قلبك كبير وبيساعنا كلنا، ياللى عمر ما فاتك واجب، ولا تخليتى عن حد فى شدة.. ربنا يرحمك هتوحشنا طيبتك وخفة دمك وعقلك فى حل المشاكل والنصيحة.. ربنا يصبر عائلتك الصغيرة، وعائلتك الأكبر، لأن أنا متأكدة أن مصر كلها حزينة على فراقك.. البقاء لله والدوام لله.. اللهم لا اعتراض

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وقدم الفنان مصطفى حجاج، خالص التعازي في وفاة الفنانة الجميلة رجاء الجداوي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كانت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى، أعلنت أمس وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة

بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروسالمستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عامًا.

يشار إلى أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أجرت مسحات تحاليل"pcr" منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة، التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

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الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى الوقت نفسه عرفت الطريق إلى الفن.

تزوجت رجاء الجداوى مطلع السبعينات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة، ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.