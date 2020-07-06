الاوبرا تعلن فتح شباك الحجز الاليكتروني لعروض شهر يوليو

اعلنت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، عن فتح شباك الحجز الالكترونى لعروض شهر يوليو على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ( النافورة – المكشوف – سيد درويش بالاسكندرية )، والتى تقام تحت اشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه طبقا للاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين، وتنطلق فى الثامنة مساء الخميس ٩ يوليو على مسرح النافورة بسهرة طربية لنجوم فرق الموسيقى العربية بالاوبرا .

يذكر ان برنامج عودة انشطة

الاوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل ، النفيخة ، مسار اجبارى ، فرقة اوبرا القاهرة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس ، بغدادى بيج باند ، فرسان الشرق للتراث ( عرض ريا وسكينة ) ، سعيد الارتيست ، نسمة محجوب ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الرقص المسرحى الحديث ( عرض دموع حديد ) ، فرقة باليه اوبرا القاهرة ، نوران ابو طالب ، وسط البلد الى جانب فرق الموسيقى العربية بالاوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى ( عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الانشاد الدينى - اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب .