فاندام ينعى الفنانة المصرية رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

الإثنين 6 يوليه 2020

نعى الفنان الهوليودي جان كلود فاندام، الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، بكلمات مؤثرة في منشور له على صفحته الخاصة في انستغرام، وأعرب الممثل البلجيكي الشهير عن حزنه العميق لوفاتها متأثرة بفيروس كورونا.



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وكتب فاندام معزياً: "أنا مصدوم.. إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي. التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة. لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت.. ولكن، ستعيش دائما في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. ليبارك الله روحها".

وكان الجداوي توفيت أمس الأحد، في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي ترقد فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 86 عاما.