تراند اليوم : فنانة تنشر فيديو لسعودي يمارس العادة السرية عليها:وريني جسمك بالله عذبتيني



قررت الفنانة المغربية المقيمة في السعودية، أمينة العلي، فضح شخص سعودي أرسل لها فيديو مخل للآداب وهو يمارس العادة السرية عليها ويطالبها بالتعري له.

و نشرت الفنانة المغربية صورتين عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تضمنتا المحادثة بينها وبين شاب من متابعينها.

وجاء في الرسالة التي أرسلها لها المتابع: "وريني جسمك بالله عليك عذبتيني"، لتشارك أمينة العلي الجمهور ردها فقالت: "هذا واحد أرسل لي مقطعًا له وهو يمارس العادة السرية.. طبعًا غطيت الفيديو هددته إني ببلغ عليه لأن طفح الكيل".

وفي الرسالة الأخرى وبعد تهديدها للمتابع أرسل إليها يقول: "لا لا خلاص والله معوده تقفين خلاص والله بحذف الرسالة ومراح أزعجك أمينة والله خلاص آسف".

وردت أمينة العلي: "رجع اعتذر قبلت اعتذاره.. لكن قسم بالله اللي يرسل مقطع إباحي بعد كده مكتب المحاماة بيتصرف معاهم.. طفح الكيل".

وقالت الفنانة المغربية المقيمة في جدة ، أمينة العلي، ردًا على سؤال أحد المتابعين حول انتقاد لبسها ، حيث وجه المتابع سؤالاً للفنانة قائلاً : "أستاذة أمينة.. ليش الناس تنتقدك على لبسك؟".

وردت "العلي" قائلة : "جسمي حلو ولو كان زي جسم الثلاجة محد بيتكلم وأنا حتى بالعباية ومتلثمة والعيون علي.. والزين زين والشين شين !".











