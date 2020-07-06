تراند اليوم : «فان دام» ينعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟



أبدى النجم العالمي البلجيكي «جان كلود فان دام»، حزنه الشديد على رحيل الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ونشر « فان دام»، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه برجاء الجداوي من حفل كُرما فيه في المملكة العربية السعودية، وقال: "إنني مصدوم، إنه لمن المحزن جدا أن أقرأ خبر رحيل الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي بعد خوضها معركة شجاعة ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب فان دام متذكرا رجاء الجداوي في الحفل: "لقد قابلتها قبل أشهر، وكانت مليئة بالحياة والبهجة والفخامة، لا أصدق أنها رحلت، ولكنها ستظل في ذاكرتي بروحها المحبوبة وضحكاتها الجميلة، فليرحمها الله".

وتقابل فان دام ورجاء الجداوي على هامش حفل منتدى صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الذي أقيم في أكتوبر2019.



فيما شاركت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عبر حسابها على "إنستجرام" مقطعا مصورا يظهر فان دام وهو يرحب بالفنانة رجاء الجداوي بحفاوة بالغة، إذ احتضنها ثم قام بتقبيل يدها.

وظهر أيضا في مقطع الفيديو النجم الهندي العالمي شاروخان، الذي حرص على منح الجداوي جائزته لتحملها.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، صباح أمس الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".