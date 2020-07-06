تراند اليوم : يحيى الفخراني يعلق على وفاة رجاء الجداوي: أنا سعيد جدًا

كشف الفنان يحيى الفخراني عن أمر أسعده بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي عن عمر يناهز 82 سنة إثر إصابتها بفيروس كورونا.
واستدرك: سعدت جدًا حين وجدت كثير من الناس يتصلون بي ليعزوني في رجاء الجداوي .. وهذا يعني أن الفنانين جميعهم عائلة واحدة .. و رجاء كانت واصلة لكل الناس.
وقال "الفخراني" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: اتقهرت لما تنمروا الفنانة رجاء الجداوي بعد دخولها المستشفى .. أنا ماليش في الفيس بوك بس اتحكالي.
وأضاف: تركت وصية لأولادي وقولتلهم لو مرضت وعلاجي احتاج ملايين اوعوا تاخدوا حاجة من الدولة .. أنا ميسور وأقدر أدفع بس غيري ميقدرش.
واستدرك: سعدت جدًا حين وجدت كثير من الناس يتصلون بي ليعزوني في رجاء الجداوي .. وهذا يعني أن الفنانين جميعهم عائلة واحدة .. و رجاء كانت واصلة لكل الناس.