تراند اليوم : يحيى الفخراني يعلق على وفاة رجاء الجداوي: أنا سعيد جدًا

كشف الفنان يحيى الفخراني عن أمر أسعده بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي عن عمر يناهز 82 سنة إثر إصابتها بفيروس كورونا

وقال "الفخراني" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: اتقهرت لما تنمروا الفنانة رجاء الجداوي بعد دخولها المستشفى .. أنا ماليش في الفيس بوك بس اتحكالي.

وأضاف: تركت وصية لأولادي وقولتلهم لو مرضت وعلاجي احتاج ملايين اوعوا تاخدوا حاجة من الدولة .. أنا ميسور وأقدر أدفع بس غيري ميقدرش.

واستدرك: سعدت جدًا حين وجدت كثير من الناس يتصلون بي ليعزوني في رجاء الجداوي .. وهذا يعني أن الفنانين جميعهم عائلة واحدة .. و رجاء كانت واصلة لكل الناس.

