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وفي التفاصيل، أن جهاز جمارك المطار اشتبه في حقائب راكب مصري على متن الطائرة المصرية القادمة من بيروت، وطلبت فحص أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة” X_Ray” فتبين وجود جهاز تلفزيون بداخله ما يشبه الكتاب.
وبعد تفتيش حقائب الراكب يدويا وبفك التلفزيون، عثر على كتاب معدني قديم مكون من 10 صفحات.
وأفاد حلمي رجب صادق مسؤول الوحدة الأثرية في المطار، بأن الكتاب جزء قديم من التوراة وأن الكتابة فيه أشبه بالعبرية، وأصدر توصياته بضرورة عرض الكتاب على اللجنة العليا للآثار بمطار القاهرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: إحباط محاولة تهريب أجزاء من “التوراة” بين عاصمتين عربيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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