سعد لمجرد يتخذ هذا القرار النهائي بعد وفاة رجاء الجداوي

بعدما كان من المقرر اطلاق أغنيته الجديدة يوم أمس الأحد، قرر النجم المغربي سعد لمجرد تأجيل طرح “عدى الكلام” باللهجة المصرية الى موعد يحدد لاحقاً وذلك احتراماً لروح الراحلة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي توفيت صباح أمس الأحد بعد معاناة 43 يوماً بسبب فيروس كورونا.

وقال “لمجرد” عبر “ستوري” انستغرام الخاص به: “احترامًا لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوي واجعل مثواها الجنة”.

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ثم عاد وكتب: “تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها جميعًا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون رجاء الجداوي”.

نذكر أن أغنية “عدى الكلام” تعاون من خلالها سعد لمجرد مع كل من الفنانين الشاعر أمير طعيمة والملحن عزيز الشافعي والموزع توما. ويعتبر هذا العمل هو الاول لسعد باللهجة المصرية.

من جهة أخرى، حقق “لمجرد” نجاحاً جديداً في الأيام الماضية بعدما تخطت قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب عتبة الـ 10 ملايين مشترك ليفوز بذلك بـ “الدرع الماسي” الذي يمنحه موقع يوتيوب، بعد تجاوز حاجز الـ10 ملايين مشترك.