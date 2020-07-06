الحب والسلام لـ أصالة تحقق مليون ونصف مشاهدة

حققت أغنية "الحب والسلام" للفنانة أصالة، نجاح كبير جدًا حيث تخطت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بها على "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" انا الحب انا الغنا والصداقه والبراءه والابتسام .. انا الصبر انا البُنا اللي عايشه طول حياتي باحترام .. انا بداية شوق صريعك وقمراية ليل ربيعك وشجراية عيد ميلاد راس السنة".

انا هدوءك في اندفاعك وعشواية في مستطاعك وغنواية تعلم الناس الغنا .. انا بداية كل فرحة وكل معني للجمال .. انا نهاية كل غُربة وكل ليل وألم وخوف".

أغنية "الحب والسلام" لـ أصالة نصري، من كلمات وألحان: محمد رحيم، جيتار: شريف فهمي، دودوك وساكس: حموصو، مكياج أصالة: علاء التونسي.

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