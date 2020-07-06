شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام ينعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة:ستعيشي دائماً فى ذاكرتي بروحك الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم جان كلود فان دام على نعي الفنانة رجاء الجداوي من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر صورة تجمعه معها حينما تقابلا معاً في المملكة العربية السعودية قبل أشهر، وعلق على الصورة بكلمات توضح عدم تصديقه لرحيلها المفاجئ حين كتب : "أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي، .. التقيت بها قبل بضعة أشهر ، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة - لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت ... ولكن ، ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. صلى الله على روحها.

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي صباح أمس وشيع جثمانها في مقابر الأسرة بالبساتين

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وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.